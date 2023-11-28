Genç kadın bir delikanlıyı adeta taciz etti

Sosyal medyada içerik diye paylaşılan video tepki topladı. Genç bir kadın genç bir adamın yanına giderek önce adres sordu sonrasında da gence yaklaşmaya çalıştı. Videoyu izleyenler "Düpedüz taciz bu" yorumunda bulundu.