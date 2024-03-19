Genç kadın feci şekilde katledildi

Yüzlerce Müslüman, Kuran ve İslami Hukuku öğrencisi Farkhunda Malikzada'nın katledilmesini izledi ve bu katliama katıldı.

Saldırı sırasında Farkhunda din bilimleri bölümünü yeni bitirmişti ve öğretmenlik görevine hazırlanıyordu. Kalabalığın öfkesi, Farkhunda'nın Muhammed Peygamber'e küfrettiğine dair yanlış bir söylentiyle alevlenmişti.

Afgan hükümetine göre Hz. Muhammed'e ya da Allah'a hakaret edenler, Kur'an'a saygısızlık edenler ya da başka küfür eylemlerinde bulunanların katli vacip oluyor.

Farkhunda daha önce din öğretmeni olarak çalıştığı caminin önünde Molla Zainuddin ile muska satma uygulaması hakkında tartıştı. Tartışma sırasında Zainuddin onu Kuran'ı yakmakla suçlandı. O da "Ben bir Müslümanım ve Müslümanlar Kuran yakmaz!" diye karşılık verdi.

Mollanın suçlamasını duyan yüzlerce öfkeli radikal olay yerine akın etti. Kalabalık Farkhunda'yı sokağa sürüklemeyi başardı ve burada onu yere düşürerek dövmeye ve tekmelemeye koyuldu. Caminin dışında sopa ve taşlarla darp edilen Farkhunda, daha sonra yola atılarak bir araba tarafından ezildi ve vücudu yaklaşık 100 metre sürüklendi.