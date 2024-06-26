Genç kadının 'erkek dediğin' videosu gündem oldu

Sosyal medyada yayılan bir video, kadın ve erkek ilişkileri konusunda büyük tartışmalara yol açtı. Videoda, bir kadının erkeklere yönelik söylediği sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kadın, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Erkek adam, boşanınca ceketini alır çıkar. Nafaka pazarlığı yapmaz. Sosyal medyada takılmaz. Gündemi Twitter’dan takip eder. Arada da sevgilisiyle fotoğraf paylaşmak için Instagram açar. Süslenmez, aynı sabunla hem elini yüzünü hem kafasını yıkar."

Bu sözler, sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, kadının görüşlerine katıldıklarını belirterek destek verirken, bazıları ise bu ifadeleri cinsiyetçi ve çağ dışı buldu.