Genç kadının sığınmacılar hakkındaki isyanı sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da 10 yıldır yaşayan bir kadın, kitlesel göç nedeniyle artan güvensizlik duygusunu dile getirerek isyan etti. Kadın, yaptığı açıklamada, "10 yıldır Londra'da yaşıyorum ve kitlesel göç nedeniyle hiçbir zaman şu anki kadar güvensiz hissetmedim. Bunun hakkında konuşmak çok zor çünkü bizi ırkçılıkla suçluyorlar ama gerçek bu" şeklinde konuştu. Kadının bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri kadına destek verirken, kimileri ise bu sözlerin ırkçılığı körüklediğini savundu. Göçmenlik ve güvenlik konularında hassasiyetin arttığı bir dönemde yapılan bu açıklama, toplumda farklı görüşleri ve tepkileri beraberinde getirdi.