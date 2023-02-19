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Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 

Gürcistan'da düzenlenen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda mücadele eden Eskrim Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:19
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Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
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Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Batum kentindeki Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda takım müsabakaları yapıldı.

Zehra Nehir Cihan, Ayşe Betül Doğan, Lina Elmiladi ve Zehra Kerem'den oluşan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, üçüncülük maçında Kazakistan'ı 45-43 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Madalya seremonisi öncesinde, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Organizasyonda dün gerçekleştirilen bireysel karşılaşmaları milli sporculardan Lina Elmiladi 11, Ayşe Betül Doğan 13, Zehra Kerem 14, Zehra Nehir Cihan ise 19. sırada tamamladı.

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﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
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