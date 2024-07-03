Genç kız köy kahvesinin işletmesini aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan İnece, çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla köy kahvesini yeniden düzenledi ve işletmeye başladı. En büyük destekçileri olarak gördüğü annesi ve ablasıyla birlikte çalışarak köy halkının önyargılarını kırmayı başardı.

Sobuca Mahallesi'nde bulunan ve atıl durumda olan köy kahvesini devralan Figen İnece, köylülerin hizmetine yeniden açtı. İlk başta bu işe başlamaktan çekindiklerini belirten İnece, köyde kızların böyle bir işletmeyi yönetemeyeceği yönündeki önyargıları aşarak büyük bir adım attıklarını ifade etti. İnece, "Köy kahvesini devralma fırsatı ikinci kez geldiğinde, 'Vardır Allah'ın bir bildiği' diyerek adım attık ve başarırız dedik. Bahçeyi düzenledik, iç ve dış mekanları boyadık, temizledik ve çitler kurduk. Artık kadınlar da rahatlıkla gelebiliyor. Üç yıldır işletmemizi başarıyla sürdürüyoruz ve gayet memnunuz" dedi.

ÖNYARGILARI AZMİYLE YIKTI

Figen İnece, köy halkının ilk başlarda dışarıdan gelen kadınlara önyargı ile yaklaştığını, ancak azimleriyle bu önyargıları yıktıklarını belirtti. İnece, "Bir kadın olarak kahveci olmak gurur verici. İlk başta insanlar 'Gençsin, ne işin var köyde?' diyorlardı. Ben burada doğdum ve büyüdüm, köyümün gelişmesini istedim. Doğduğum topraklara hizmet etmekten gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Sobuca Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Meydan, köy kahvesine kadın eli değmesinin çok güzel olduğunu belirterek, "Buraya bir bayan eli değmesi çok farklı. Daha önce buraların durumu sefildi. Bu bayan kardeşlerimiz aldı, temizlediler ve işletmeyi düzene soktular. Bundan sonra daha da güzel olacağına inanıyoruz. Örnek oldular ve inşallah sonuna kadar bu şekilde devam ederler. Biz de her konuda yardımcı olacağız" dedi.