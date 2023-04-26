Genç kız sevgilisi tarafından evinde ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan genç kız, erkek arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu. Genç kızın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

Genç kız sevgilisi tarafından evinde ölü bulundu

İHA’nın haberine göre, olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 13328 Sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre sevgili oldukları Çilem Uram'dan (24) haber alamayan genç, yalnız yaşayan kız arkadaşının evine gitti. İçeri girdiğinde Uram’ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Uram’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın şüpheli ölümü üzerine olay yeri inceleme ekiplerinden destek istendi. Uram’ın evinde detaylı inceleme yapan ekipler, genç kızın sevgilisini ifadesini alınmak üzere karakola götürdü. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan genç kızın, gerçek ölüm nedeninin otopsi sonucu ölüm nedeni belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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