Genç sunucu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da uydu üzerinden yayın yapan Kanal Urfa Televizyonu'nun haber müdürü ve ana haber sunucusu Fatma Kırmızı (31), geçen ay ilik kanseri tanısı aldı. Gaziantep'te tedavi edilen Kırmızı, dün gece hayatını kaybetti.

Cenazesi, doğup büyüdüğü Bozova ilçesine bağlı Kaçar Saluca kırsal Mahallesi'ne getirildi. Buradaki cenaze namazına Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, mesai arkadaşları, gazeteciler ve muhabirler katıldı. Namazın ardından genç sunucunun cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Kanal Urfa Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, duygu dolu anlar yaşadı.

Kırmızı'ya bir ay önce kanser teşhisi konulduğunu belirten Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, "Tüm basın camiasının başı sağ olsun" dedi.