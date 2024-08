Genç yaştaki kalp krizi öldürür mü? Uzman görüşleri ortaya çıktı

Kalp krizi, her yaşta ciddi bir sağlık sorunu olabilir ve genç bireylerde de hayatı tehdit edebilir.

Ancak, genç yaşlarda kalp krizi geçirme olasılığı daha düşük olmasına rağmen, geçirenler için riskler genellikle daha ciddi olmasıyla biliniyor.

Prof. Dr. Ali Demirsoy (Kardiyolog):

"Genç yaşlarda kalp krizi geçiren bireylerde, kriz genellikle daha ağır seyredebilir çünkü bu yaş grubunda kalp damarları daha dirençlidir ve tıkanıklık olduğunda kalp daha fazla zorlanır."

Doç. Dr. Aylin Yılmaz (Kardiyoloji Uzmanı):

"Genç bireylerde kalp krizine yol açan en yaygın faktörler arasında genetik yatkınlık, sigara kullanımı, aşırı stres ve bazı otoimmün hastalıklar yer alır. Bu bireylerin kalp krizinden sağ çıkma olasılığı genellikle daha yüksektir, ancak tedavi edilmediğinde ölüm riski artar."

Journal of the American College of Cardiology'de yayımlanan bir çalışma, genç yaşlarda kalp krizi geçiren bireylerde mortalite oranlarının yaşlı bireylere göre daha düşük olduğunu, ancak uzun dönem sağ kalım oranlarının belirgin bir şekilde etkilendiğini ortaya koydu. Bu çalışma, genetik faktörlerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin genç yaşlarda kalp krizi riskini nasıl etkilediğini detaylandırdı.

The Lancet'te yayımlanan bir diğer çalışma, genç yaş grubunda görülen kalp krizlerinin, genellikle sigara, obezite ve kötü beslenme gibi önlenebilir risk faktörleriyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bu çalışmaya göre, erken müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu bireylerde kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Genç yaşlarda kalp krizi nadir olsa da öldürücü olabilir. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması, bu riski önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle, kalp sağlığına genç yaşlardan itibaren dikkat edilmesi büyük önem taşıdı.

Genç yaşta kalp krizi, nadir görülse de ciddi sonuçlar doğurabilir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, genç yaşta kalp krizinin genellikle damar sertliğine (ateroskleroz) bağlı olmadığını belirtti.

Çaynak, "Gençlerde ani ölümler çoğu zaman kalp krizi olarak adlandırılsa da, bu ölümlerin bir kısmı pulmoner emboli gibi diğer nedenlere bağlı olabilir" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir ise gençlerde kalp krizi riskinin arttığını ve yaş ortalamasının düştüğünü ifade etti.

Özdemir, "Obezite, tütün kullanımı ve hareketsizlik gibi risk faktörleri gençlerde daha yaygın hale geldi. Bu nedenle, genç yaşta kalp krizi vakaları artış göstermektedir" şeklinde açıklamadı.

Bilimsel araştırmalar da genç yaşta kalp krizi risklerini destekledi. Örneğin, 2020 yılında yapılan bir çalışma, ortalama 36 yaşında bir kez kalp krizi geçiren kişilerin %30'unun 15 yıl içinde yaşamını kaybettiğini ortaya koydu. Bu durum, erken yaşta kalp krizi geçiren bireylerin uzun vadeli sağlık riskleri taşıdığını gösterdi.

Genç yaşta kalp krizi nadir olsa da, ciddi sonuçlar doğurabilir ve dikkat edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğu vurgulandı.

Uzmanların ve bilimsel araştırmaların da belirttiği gibi, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması, kalp krizi riskini azaltmada önemli rol oynadı.