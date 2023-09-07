Gençler arasında kavga: 1 yaralı

orum’da gençler arasındaki tartışmada 1 genç silaha vuruldu.

KAYNAK: İHA
Gençler arasında kavga: 1 yaralı

Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (17) ile B.A. (17) ve E.Ö. (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. yanında bulundurduğu av tüfeği ile M.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı M.D. kendi imkanları ile Bağcılar 8. Sokağa gelerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, silahla yaralama olayına karışan B.A. ve E.Ö. polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

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