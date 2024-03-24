Gençler bilimde yarıştı

41 bin öğrencinin başvurduğu bu olimpiyatlarda fizik kategorisinde başarı elde eden 20 öğrenci, deneylerini tamamlamak için yarıştı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi" kapsamında düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları'nın Fizik Deney Yarışması'na Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bu olimpiyatlar, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik matematik, bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji dallarında düzenleniyor.

İstanbul Bilim Olimpiyatları'nın gerçekleştirildiği Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında imzalanan "Eğitim İş Birliği Protokolü"ne ev sahipliği yaptı. Bu protokolün amacı, akademik bilgi ve deneyimlerin okullara aktarılması, eğitim programlarının zenginleştirilmesi ve toplumun eğitimine katkı sağlanmasıdır.

İstanbul Bilim Olimpiyatları Fizik dalı koordinatörü ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Dimitrov, teori aşamasını başarıyla geçen öğrencilerin deney yarışmasına katıldığını belirtti. Deney aşamasının, doğa bilimlerinde tam bir yarışma için önemli olduğunu vurgulayan Dimitrov, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da bu organizasyonun, bilimin gelişimi için son derece değerli olduğunu ifade etti. Öğrencilerin, bilimin ışığında geleceğe katkı sağlayacak işlere imza atacaklarına inandığını belirtti ve deney aşamasına geçen 20 öğrenciyi tebrik etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, üniversite olarak ve Bahçeşehir Koleji olarak Fizik Olimpiyatı'na ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Öğrencilere başarılar dileyen Hatipoğlu, onların gelecekte önemli işlere imza atacaklarına inancını dile getirdi.