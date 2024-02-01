Gençler çok kötü besleniyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karakan, Türkiye’de kötü beslenmenin etkisiyle özellikle 15-25 yaş aralığındaki gençlerde, inflamatuvar bağırsak hastalıklarının görülme oranının arttığını söyledi. Karakan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü’nden, Türkiye’de dengesiz beslenmenin neden olduğu bir soruna dikkat çekti. Bu sorun, 15-25 yaş grubundaki gençlerde inflamatuvar bağırsak hastalıklarının artması.

BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Bağırsak hastalıkları, sindirim sistemindeki bağırsakların çeşitli nedenlerle bozulması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Bağırsak hastalıkları, ince bağırsak ve kalın bağırsak hastalıkları olarak iki gruba ayrılabilir.

İnce bağırsak hastalıklarının nedenleri arasında; bağırsak tıkanıklığı, bağırsak iltihabı, bağırsak enfeksiyonları, bağırsak kanseri, bağırsak yaralanmaları, bağırsak kanlanma bozuklukları, bağırsak fıtığı, bağırsak yapışıklığı, bağırsak parazitleri, bağırsak alerjileri, bağırsak sendromları ve bağırsak anomalileri sayılabilir.

Kalın bağırsak hastalıklarının nedenleri arasında ise; bağırsak tıkanıklığı, bağırsak iltihabı, bağırsak enfeksiyonları, bağırsak kanseri, bağırsak yaralanmaları, bağırsak kanlanma bozuklukları, bağırsak fıtığı, bağırsak yapışıklığı, bağırsak polipleri, bağırsak divertikülleri, bağırsak sendromları ve bağırsak anomalileri bulunabilir.

Bağırsak hastalıklarının nedenleri, hastalığın türüne, şiddetine ve süresine göre değişkenlik gösterebilir. Bağırsak hastalıklarının oluşumunda; genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları, stres, ilaç kullanımı, bağışıklık sistemi bozuklukları, enfeksiyonlar, travmalar, yaşam tarzı ve çevresel faktörler etkili olabilir.

BAĞIRSAK HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

Bağırsak hastalıklarının belirtileri, hastalığın nedenine ve etkilediği bağırsak bölgesine göre farklılık gösterebilir. Bağırsak hastalıklarının en sık görülen belirtileri; karın ağrısı, karın şişliği, ishal, kabızlık, gaitada kan, kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ateş, yorgunluk ve halsizliktir. Bağırsak hastalıklarının tanısı için; hastanın şikayetleri, öyküsü, fizik muayenesi, kan ve idrar testleri, gaita testleri, endoskopi, kolonoskopi, kapsül endoskopi, radyolojik görüntüleme yöntemleri ve biyopsi gibi yöntemler kullanılabilir.

BAĞIRSAK HASTALIKLARI TEDAVİSİ

Bağırsak hastalıklarının tedavisi, hastalığın nedenine, türüne, şiddetine ve komplikasyonlarına göre değişir. Bağırsak hastalıklarının tedavisinde; ilaç tedavisi, diyet tedavisi, cerrahi tedavi, radyoterapi ve immün tedavi gibi seçenekler uygulanabilir.

Bağırsak hastalıkları, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, belirtiler fark edildiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Bağırsak hastalıklarından korunmak için; dengeli ve sağlıklı beslenmek, lifli gıdalar tüketmek, bol su içmek, stresten uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol kullanmamak, bağırsak sağlığına faydalı probiyotikler kullanmak, bağırsak enfeksiyonlarından kaçınmak ve düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir.