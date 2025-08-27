Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken karar!

Kaynak: İHA
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi tepki çeken karar!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi Başkent ekibinin, bilet fiyatlarıyla aldığı karar büyük tepki topladı.

Ligin 4. haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak olan Gençlerbirliği'nin bilet fiyatları 10 kattan fazla arttı. Kırmızı-karalar, Fenerbahçe maçında en ucuz bileti 3 bin liraya satışa çıkarttı. Antalyaspor maçında güney kale arkası 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira ve VIP bin lirayken Fenerbahçe maçında güney kale arkası 3 bin lira, doğu maraton tribünü 4 bin lira, misafir 3 bin 750 lira, sağ ve sol kapalı 5 bin lira ve VIP 10 bin liraya satışa çıktı.

Başkent ekibinin bilet fiyatları taraftardan tepki topladı.

İşte o fiyatlar;

aw525471-01.jpg

