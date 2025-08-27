Vasco de Gama Galatasaray'ın yıldızı için yeniden devrede!

Vasco de Gama, Spartak Moskova'nın imza aşamasında transferden çekilmesiyle birlikte Carlos Cuesta için yeniden devreye girdi.



Brezilya'dan Globo Esporte'de yer alan habere göre; Vasco de Gama, yeniden başlayan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Vasco, Cuesta'nın menajeriyle anlaşmayı tamamladı ve Galatasaray ile pazarlıklara başladı.

Vasco de Gama'nın Galatasaray ile transferi bonservisli mi yoksa satın alma opsiyonlu kiralık olarak mı gerçekleştireceği yönünde şu an için bir belirsizliği olduğu, bu belirsizliğin kısa sürede giderileceği belirtildi.

Vasco de Gama Başkanı Pedrinho'nun, Cuesta'nın Copa America'da gösterdiği performanstan çok etkilendiği ve transferi mutlaka bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı.

