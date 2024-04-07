Gençlerimiz Avrupa birincisi oldu

Lise düzeyinde 7 kategoride toplam 300 projenin yarıştığı uluslararası HISTOLAB Proje Yarışması'nda, Fethiye Belediyesi Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan AREON ekibi büyük bir başarı elde etti.

Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen yarışmaya damga vuran Fethiyeli gençler “Müze ve Anma Yerleri Tarih Öğrenimini Nasıl Zenginleştirir” adlı projeleriyle Tarih Eğitiminde Yenilikçi Projeler kategorisinde birinciliğe layık görüldüler.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş gençlerin kazandığı bu büyük başarıyı "Fethiye Belediye Fen Lisesi’nin öğrencilerini ve rehber öğretmenlerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" mesajıyla kutladı.

Fethiye Belediye Bülteni'nin Instagram hesabından da "Fethiye Belediye Fen Lisesi AREON ekibi öğrencileri, Avrupa Konseyi’nin düzenlediği prestijli 2024 HISTOLAB Proje Yarışması’nda 'Müze ve Anma Yerleri Tarih Öğrenimini Nasıl Zenginleştirir' isimli projeleriyle, Tarih Eğitiminde Yenilikçi Projeler kategorisinde birinci oldular... Gençlerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyoruz.." mesajı paylaşıldı.