Gençlerin kavgası kafeyi karıştırdı: O anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kafeye de taşınınca gerginlik arttı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gençlerin kavgası kafeyi karıştırdı: O anlar kamerada

Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Horasan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup cadde üzerindeki kafenin kapısında karşılaştı. Gençler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmelerin hedefi olan F.K.’nın (19) kafeye girmesiyle içeriye taşındı. Olaya şahit olan müşteriler ayağa kalkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bazıları ise tarafları ayırmaya çalıştı. Şahıslardan birinin, kafedeki müşterinin elinden bıçak aldığı, F.K.’nın ise muşta ile kafasına aldığı darbe neticesinde yaralandığı iddia edildi.

Gerginliğin ardından taraflar kafeden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerginlik anları ise kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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