Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir atasözünün anlamı nedir?

Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişi gençliğindeki diriliğini, enerjisini, dinamikliğini, vücudunun duruşunu ve bazı şeyleri bilmemenin verdiği 'cahilliği' ve tecrübesizliğin önemini yaşlanınca anlar.

Yaşlanan kişinin artık vücudu değişir, enerjisi azalır, tecrübeleri sonrasında kimin neye nasıl tepki vereceğini bilir, dolayısıyla eskiye özlem duyar.

GENÇLİĞİN KIYMETİ İHTİYARLIKTA BİLİNİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Evde böyle boş boş oturma kalk gez dolaş bu halini çok ararsın, gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir."