Gençlik aşısı yaptırmak doğru mu

Editör: Naim Arıoğlu

Son yıllarda çok popüler olan gençlik aşısı, mezoterapi iğnesi denilen çok küçük ve ince iğnelerle enjeksiyon şeklinde yapılmaktadır. Cildin kendi kendini onaran, nem ve esneklik sağlayan, sıkılaştıran hücrelerini çalışmaya başlatarak etki göstermektedir. Böylece uygulamadan 2-5 gün sonra ciltte canlılık, parlaklık, kırışıklıklarda hafifleme ve gerginlik sağlamaktadır.

Gençlik aşısı, özellikle sorun olan bölgelere uygulanabilir. Alkol, sigara, akne, güneş ve solaryumdan dolayı zarar görmüş ciltlerde diğer tedavilere tamamlayıcı uygulama olarak da kullanılabilir. Avrupa ve Amerika’da beş yılı aşkın bir süredir kullanılmakta ve gayet yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Hyalüronik asit estetik işlemlerde, özellikle dolgu amaçlı kullanılmaktadır. Dolgular arasında en güvenilir maddedir. Gençlik aşısının dolgudan farkı, dolguların ömrünü uzatmak için kullanılan çapraz bağlarının olmamasıdır. Saf halde olması nedeniyle dermisde yayılır, kitle etkisi oluşturmaz ve asıl görevi olan su tutma özelliği ile cildin canlanmasını sağlar. Cildin yaşlanma sürecini gerileterek daha genç ve sağlıklı bir görünüme neden olur.



YARARLARI NELER?

20 yaşının üzerinde tüm cilt tiplerine uygulanabilen, enjeksiyona bağlı hafif morluk dışında hiçbir reaksiyona sebep vermeyen, cildin içindeki hyaluronik asit ile aynı molekül yapısında olan güvenli bir maddedir. Yüzde, boyunda, dekoltede ve ellerde görülen kuruluğa bağlı sorunların çözülmesinde sıklıkla uygulanan ve önemli etkileri olan bir yapısı vardır. En önemli kullanım alanı anti-aging uygulamalarıdır ve hem önleyici hem de tamamlayıcı bir anti-aging tedavisidir.

NASIL UYGULANIR?

Gençlik aşısı uygulamalarının standart bir protokolü yoktur, tamamıyla doktorun hastanın ihtiyacı karşısındaki oluşturacağı tedavi protokolüne göre uygulanmaktadır. Ancak genel uygulama 10-15 gün arayla 2-3 seans şeklindedir. İşlem, iğnelerle yapıldığından, hasta rahatsızlık hissetmesin diye uyuşturucu krem uyguladıktan sonra enjeksiyon yapılır. İşlemden sonra uygulama bölgesinde hafif şişlikler, kızarıklıklar ve nadiren morluklar görülebilir. Bu rahatsız edici görüntü 2-3 gün sürebilir. Gençlik aşısının etkisi, kendini 2-5 gün içinde canlılık, parlaklık şeklinde göstermeye başlar. Bazı durumlarda özellikle cildi aşırı kuru olan hastalarımızın ağızdan da hyaluronik asit tabletler kullanması önerilebilir. İkinci günden sonra ciltte nem miktarının arttığı, cildin tonusunun daha sağlıklı bir hale geldiği gözlenebilir.

YAN ETKİLERİ NELER?

Gençlik aşısının bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak enjeksiyona bağlı çok ufak kızarıklık gibi geçici sıkıntılarla karşılaşılabilir. Bir tek iğnelere aşırı hassasiyeti olan (ucuz metal allerjisi/ nikel allerjisi) kişilerde uygulanmaz. İşlem sonrası dönemde önerilen bol su tüketimi önerilir. Varsa sigara ve alkol tüketiminin azaltılması, güneş koruyucu kremler kullanılması başlıca dikkat edilecek hususlardır.