Ömrü 10 yıl uzatan besinler ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için mutlaka beslenme düzenine dikkat etmenin gerekliliğinin altı çizildi. Diğer yandan ise; Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etki bırakabildiği vurgulandı.

Sağlığı korumak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı besinleri tüketmenizin gerekliliği vurgulandı.

Yapılan son bilimsel çalışmalarda ömrü uzatan besinler belli oldu. Yapılan son araştırmalarda Akdeniz diyetinin ömrü 10 yıl uzattığının altı çizildi. Kepekli tahıllar, sebze ve meyveler ise ömrü uzattığı ifade edildi.

AKDENİZ DİYETİ NEDİR? AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Gelin önce Akdeniz diyeti neymiş ne değilmiş onlara hep birlikte bakalım. Akdeniz diyeti, İtalya ve Yunanistan'da 1960'lardan bu yana uygulanan bir beslenme çeşidi aslında. Med diyeti şeklinde de anılan bu diyet, 1993 yılında Harvard'ın Sağlık Örgütü tarafından incelenmiş ve birçok hastalığın tedavi sürecinde bir beslenme çeşidi olarak önerilmiş. Üstelik ''Akdeniz Diyeti Piramidi'' de oluşturulmuş. Oluşturulan bu piramidin tabanında sebzeler ve meyveler,zeytinyağı ve tahıllar, üzerinde balık ve deniz ürünleri, onun da üzerinde süt ürünleri, ardından tavuk eti ve son sırada ise kırmızı et yer alıyor.

Piramitten de anlayacağınız üzere bu beslenme çeşidinin temelinde Akdeniz mutfağının en sevilen malzemeleri yer alıyor. Zeytinyağı, aromatik otlar, balık ve deniz ürünleri, bakliyatlar, ekmek ve zeytin bu diyette en fazla tüketeceğiniz şeylerin başında. Diğer diyetlerden farklı olarak kırmızı ya da beyaz et değil de balığın tüketimini ön plana çıkarıyor.

Birçok rahatsızlığın önüne geçiyor, hızlı kilo kaybetmenize destek oluyor. Tüm bunların yanında yediklerinizden keyif alarak zayıflamanıza da yardımcı oluyor. Sıkıcı bir diyet değil. Bu diyeti uygulamaya başlamadan önce hayatınızdan mutlaka işlenmiş, rafine şekerli gıdaları, bol baharatlı yiyecekleri, gazlı içecekleri, beyaz ekmek gibi tahıllı olmayan karbonhidratları çıkarmış olmanız gerekiyor. Bunlardan tüm diyet boyunca da uzak durmanız şart.

1.gün

Kahvaltı: 2 dilim kepekli ekmek (çavdar, ekşi mayalı ekmek de tüketebilirsiniz), 1 dilim tuzsuz beyaz peynir, 5-6 adet tuzsuz zeytin, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bolca salatalık, domates ve yeşillik.

Öğlen yemeği: Ton balıklı, zeytinyağlı yeşil salata + 1 dilim kepek ekmeği

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği + yarım yağlı yoğurt + salata

Ara öğünlerde: Meyve + yarım yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

2.gün:

Kahvaltı: 2 dilim beyaz peynir + 1 dilim kepekli ekmek + 5-6 adet zeytin, bolca salatalık ve domates.

Öğlen yemeği: Fırında ızgara sebze + Tam buğday unlu ya da kepekli, zeytinyağıyla hazırlanmış bir sos ile 3-4 yemek kaşığı makarna + Ayran

Akşam yemeği: Zeytinyağlı bakliyat yemeği + yarım yağlı yoğurt + az zeytinyağlı salata

Ara öğünlerde: Meyve + yarım yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

3.gün:

Kahvaltı: Yarım yağlı yoğurt + 3 kaşık yulaf ezmesi + bir porsiyon taze meyve

Öğlen yemeği: Peynirli, avokadolu salata + kepekli ekmek + ayran

Akşam yemeği: Izgara balık + bol yeşillikli salata

Ara öğünlerde: Meyve + yarım yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

4.gün

Kahvaltı: Tuzsuz beyaz peynirli, zeytinyağında pişmiş omlet + 5-6 zeytin + 1 dilim kepek ekmeği + Yeşillik

Öğlen yemeği: Zeytinyağlı bakliyat yemeği + Yarım yağlı yoğurt + Salata

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği + Karabuğday pilavı + Ayran ya da yarım yağlı yoğurt

Ara öğünlerde: Meyve + yarım yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

5.gün:

Kahvaltı: 2 yemek kaşığı lor peyniri + 3 adet ceviz + 1 dilim kepek ekmeği + bolca salatalık, domates ve yeşillik

Öğlen yemeği: Haşlanmış mercimekli salata + ayran

Akşam yemeği: Zeytinyağlı sebze yemeği + salata + kepek ekmeği

Ara öğünlerde: Meyve + yarım yağlı süt + çiğ badem (çiğ fındık, ceviz, kaju vb)

AKDENİZ DİYETİNİN FAYDALARI

Akdeniz diyeti bolca zeytinyağı tüketiliyor olması sebebiyle kalp dostu bir diyet. Özellikle kalp rahatsızlığı olan hastalara öneriliyor. Çok fazla süt ve süt ürünü tüketilmemesi sebebiyle bağırsaklara ağırlık yapmıyor. Laktoz alerjisi olanların da yine rahatlıkla tüketebileceği bir diyet.

Bağırsakların da sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Bunların yanında yüksek tansiyonun düşmesine ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Kalp krizi riskini de en aza indiriyor. Kanser savaşçışı bir beslenme çeşidi olarak biliniyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmenizi de sağlıyor. Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir beslenme uzmanı ya da doktorunuza da danışın deriz.