Gene emperyalist aramaya başladık

Gerileme döneminden bu tarafa siyasetin mantığı hiç değişmedi. Ülkeyi zora sokup, Batı ile yarışamayan, başarı hikayesi yazamayan bütün bürokrasi ve siyaset kadrosunun aklında şu soru vardı: Hangi büyük güce yaslanıp da kendimizi korusak?

Hayret! Hiç değişmemiş.

Bugün de aynı mantık var.

Halihazırda siyasetin içinde bulunduğu pozisyon şu: ABD-İsrail bizi zora sokuyor, öyle ise TRC. Yani Türkiye-Rusya-Çin birlikteliği.

Bunun adına dün olduğu gibi bugün de söylenecek tek söz var: Ey millet, patronunu seç. Bir başka ifade ile hangi güce boyun eğeceğine, itaat edeceğine karar ver.

Tüm başarısız devlet yöneticilerinin eninde sonunda vardıkları yer burası.

Manzaraya bakın.

Amerikacılar, Avrasyacılar.

Bunlar Atatürkçüler, Atillacılar, Fatihçiler, Timurcular ve hatta Cengizhancılar değil. Bildiğiniz teslimiyetçiler.

Atatürkçü göründüklerine bakmayın. İyi rol yapıyorlar. Aslında Rusçular. Değilse Çinciler. Bir türlü başaramadıkları şey; Türkçü yani kendi kendine yeten olamadıkları.

Neden?

Öz güvenleri yok.

Ciğeri delik bunların.

İlla bir şeyci olacaklar.

Stratejik ufukları, yönetme kapasiteleri buraya kadar.

Osmanlı’nın gerileme dönemin aydınları ve siyasetçileri de böyleydi. Haşa, Düveli muazzamanın patronu İngiltere’ye bir kötü söz söylenir miydi? İngilizlerle bir olamıyorsak, Almanya vardı.

Biz neden böyleyiz, onlardan ne farkımız var, üstelik milyon kilometrekare toprağımız var. Büyük devletiz. Haydin Almanlar gibi biz de gemi yapalım. İngilizler gibi sanayi kuralım. Eğitim sistemimizi yenileyip, kendimizi düzeltelim diyecek kararlılığı gösteremiyorduk. Başarısızlığı ve ezilmişliği kabullenmiştik.

İşte bakın, neredeyse 25 yıllık tek parti iktidarıyla yönetiliyoruz. Ortada elle tutulur bir sanayi, teknoloji, sanayi hammaddesi üretecek kapasite yarattılar mı?

Nitelikli ve başarı destanı yazan bir eğitim düzeni kabildiler mi?

Yok!

Hamaset üzerinden, din iman gerilimiyle milleti oyaladılar.

İhale ve vurgun düzeni de cabası.

Şimdi gele gele nereye getirdiler koca Türkiye’yi? ABD-İsrail mi, Rusya-Çin ittifakı mı?

Bunun anlamı nedir?

Şudur?

Emperyalistimizi seçmemiz lazım. Söyleyin bakalım ey millet, hangisini seçelim?

Seçeneklere bakar mısınız?

Köle ruhlu adamlar hepimizi kendine benzeterek, düşmanlardan düşman beğen biriyle ittifak kuracağız diyor.

Atatürk’ün yol haritasını terk edenlerin bizi getirdiği nokta işte burası.

Ama hayır diyoruz!

Biz, Sultan Alpaslan gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi, Büyük Hun İmparatoru Mete gibi kendi gücümüzden beslenip, kendi milli varlığımızla yeryüzünde hüküm süreceğiz. Biz, tarihte yüzlerce rol modeli olan bir milletiz.

Hatırlayın! Makedonyalı İskender’i durduran büyük Kağan Şu’nun destanı boşuna mı?

Hilekâr Fars karalının ihanetine uğrayıp zehirlenen ve fakat yenilmez sanılan Farslıları yenen Alp Er Tunga tarihin en büyük kahramanlarından değil mi?

Ve daha yüzlercesi.

Emperyalizme boyun eğmeyen Türk’e, köleci düzenin teslimiyetçi ruhu soruyor: ABD-İsrail mi, Çin-Rusya mı?

Hiçbiri!

Bilen bilmeyene, duyan duymayana haber versin; milliyetçilik Alp Er Tunga’nın yenilmez ruhudur. Onun yüreğinde yaşattığı, bileğine aktardığı Türklük inancıdır. Yenilmezlik psikolojisidir. Türk ruhu, Türk töresi bağımsızlığı emreder. Bu ruh, bu bilinç dirilmedikçe Türkiye daima kendine emperyalist karargâh aramaya devam eder. Alp Er Tunga’nın, yenilmez sanılan Büyük İskender’in ordusunu durduran tarihin oğlu Şu Kağanın teslim olmayan, yalçın dağlar gibi dik, yalçın kayalar gibi sarp ve sağlam yüreğini taşımayanlara milliyetçi denmez. Bunun en son örneği Sakarya destanını yazan Kuvay-ı Milliyedir. O ruh, düşman ne kadar büyük olursa olsun yenilmez sanılanlara meydan okuyan ve Şu Kağan’ın içinde bir volkan gibi kaynayan, alevleriyle düşmanı yakan büyük Türk ruhtur.

Türk arıyorsanız, işte Türk budur, milliyetçi de budur.

Gerisi masaldır.

Ezik duruşlar bizi incitir.

ABD başkanıyla görüşmek için, ABD’nin bir yılda bütün dünyaya sattığı Boing uçak sayısından fazlasını almaya çalışmak, Osmanlı Padişahıyla görüşmek isteyen Venedikli’nin durumu hatırlatıyor. Halbuki en iyi teknolojiyi kendi olanaklarımızla kuracak potansiyele sahibiz.

Doğru yönetilirsek, Atatürk ruhlu, Bumin Kağan bakışlı, Tonyukuk bilinçli, Alp Er Tunga ve Şu olur, millet de böyle bir anlayışa sahip olursa, yeryüzü bize baş eğdiremez.