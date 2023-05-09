Genegerçekotu beyin felcine iyi geliyor

Beyin felci gibi ciddi rahatsızlıklarda hint yağından yararlanılabildiği bilinmekle birlikte genegerçekotunun faydaları dikkat çekti.

Genegerçekotu beyin felcine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan genegerçekotunun faydaları dikkat çekti.

GENEGERÇEKOTU NEDİR?

Sütleğengillerden bir ağaçtır. Tohumlarından hindyağı çıkarılır. Hindyağı berrak, renksiz veya soluk sarı renkli, koyu kıvamlıdır. Kokusu yok denecek kadar azdır. Lezzeti hafif ve biraz tahriş edicidir.

Etkili maddesi Ricinoleik asittir.

CİDDİ RAHATSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Hint yağı, gen ile ilgili rahatsızlıkların tedavisine yardımcı ve destek olur. Parkinson hastalığı ve beyin felci gibi ciddi rahatsızlıklarda Hint yağından yararlanılabilmektedir.

HİNT YAĞI İÇİLİR Mİ?

Hint yağı birçok problem için etkili ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Cilt problemlerinde sürülerek kullanılan bir yağ olmakla birlikte diğer çeşitli rahatsızlıklarda içilmesi gerekebilmektedir. Bu konuda belirtmek gerekir ki Hint yağı içmek zararlı olmayıp içilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

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