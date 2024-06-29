Genel müdür 65 yaşında baba oldu

Genel müdür 65 yaşında baba oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş 65 yaşında 3. kez baba oldu. Ateş heyecanını paylaştı.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 1

Spor dünyasına yakınlığıyla tanınan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 2

Geçtiğimiz gün Ateş, Türkiye- Çekya milli maçını izlemek için Hamburg’a gitmiş ve bir basın toplantısı düzenlemişti.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 3

Türkiye’ye dönen Ateş’in eşi doğurdu ve Ateş’im bir oğlu daha oldu.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 4

Ateş, tebriklere “Çok teşekkür ederim değerli dostlar. Hiçbiri diğerine örnek değil.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 5

Her yeni gelen bebek bir ilk aslında. Çok heyecanlı bir gün oldu benim için.” sözleriyle karşılık verdi.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 6

Öte yandan Ateş’in 34 yaşında Ali Özgür adında oğlu ile 16 yaşında ise Damla isminde bir kızı var.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 7

Ateş ve eşi 3 Aralık 2022'de nikah masasına oturmuştu.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 8

HAKAN ATEŞ KİMDİR?

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Hakan Ateş 1959 yılında doğduş. Ateş TED Ankara Koleji’ni tamamladı.

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Ateş kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başladı.

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Rusya'da GarantiBank Moscow'u kuran Ateş Haziran bir yıl boyunca Genel Müdür olarak görev yaptı.

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Ateş 1997'de ise DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak göreve başladı.

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Genel müdür 65 yaşında baba oldu 13
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