Genel müdür 65 yaşında baba oldu

Spor dünyasına yakınlığıyla tanınan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Geçtiğimiz gün Ateş, Türkiye- Çekya milli maçını izlemek için Hamburg’a gitmiş ve bir basın toplantısı düzenlemişti.
Türkiye’ye dönen Ateş’in eşi doğurdu ve Ateş’im bir oğlu daha oldu.
Ateş, tebriklere “Çok teşekkür ederim değerli dostlar. Hiçbiri diğerine örnek değil.
Her yeni gelen bebek bir ilk aslında. Çok heyecanlı bir gün oldu benim için.” sözleriyle karşılık verdi.
Öte yandan Ateş’in 34 yaşında Ali Özgür adında oğlu ile 16 yaşında ise Damla isminde bir kızı var.
Ateş ve eşi 3 Aralık 2022'de nikah masasına oturmuştu.
HAKAN ATEŞ KİMDİR?
Hakan Ateş 1959 yılında doğduş. Ateş TED Ankara Koleji’ni tamamladı.
Ateş kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başladı.
Rusya'da GarantiBank Moscow'u kuran Ateş Haziran bir yıl boyunca Genel Müdür olarak görev yaptı.
Ateş 1997'de ise DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak göreve başladı.