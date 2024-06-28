Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş İzmir olayını anlattı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö hakkındaki “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” iddialarına dair, “Bankada şu ana kadarki incelemelerimizde bir borç-alacak kaydına rastlayamadık, bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. Eminim birkaç güne daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır.” İfadelerini kullandı.

Ateş, Hamburg’da gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, basında yer alan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö hakkındaki “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” iddialarına dair soruları cevapladı.

Ateş, 2002’de satın aldıkları Tarişbank’ın çalışanlarının yüzde 90’ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, Hatice Ö’nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu anımsattı.

Hatice Ö’nün “annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu” söylediğini öğrendiklerini belirten Ateş, sözlerini şu şekilde devam etti:

Ateş, zimmet ve dolandırıcılık olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu, bu sebeple bankaların milyon dolar primler ödeyerek bu tür zararlarını teminat altına aldığını, sigorta poliçeleri yaptırdığını açıkladı.

– “Bizim müfettişler tespit etti”

Hakan Ateş, şubelerde teftişlerin sene bir defa, bazı şubelerde ise 2 senede bir olabildiğini aktararak, diğer bankalarda da bu tür olaylar yaşandığını söyledi. Ateş, “Biz biraz günah keçisi olduk. Bir çok bankada karşılaşılan benzer işlemler basında haber olarak yer bulmazken bizimle ilgili en küçük gelişme enteresan şekilde sosyal medyada yer buluyor.” Değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın hiçbir yerinde bir şube müdürünün elden para almayacağını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını dile getirerek Ateş, “Son olaydan sonra bankada denetimlerin sıkılaştığını, bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespitini sağladı. Ateş, “Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam biz de bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz. Şube müdürünün ise şu anda hastanede olduğu bilgisi tarafımıza iletildi.” İfadelerine yer verdi.