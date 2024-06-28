Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş İzmir olayını anlattı

Düzenleme: Kaynak: Paramedya
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş İzmir olayını anlattı

Bir değil, iki değil ve üçüncüsü de geldi. Denizbank’ta yeni bir Seçil Erzan vakasının İzmir'de yaşandığı iddia ediliyor. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuya dair açıklamada bulundu.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö hakkındaki “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” iddialarına dair, “Bankada şu ana kadarki incelemelerimizde bir borç-alacak kaydına rastlayamadık, bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. Eminim birkaç güne daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır.” İfadelerini kullandı.

Ateş, Hamburg’da gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, basında yer alan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö hakkındaki “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” iddialarına dair soruları cevapladı.

Ateş, 2002’de satın aldıkları Tarişbank’ın çalışanlarının yüzde 90’ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, Hatice Ö’nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu anımsattı.
Hatice Ö’nün “annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu” söylediğini öğrendiklerini belirten Ateş, sözlerini şu şekilde devam etti:

aciklamadenizbankkopya.jpg

Ateş, zimmet ve dolandırıcılık olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu, bu sebeple bankaların milyon dolar primler ödeyerek bu tür zararlarını teminat altına aldığını, sigorta poliçeleri yaptırdığını açıkladı.

– “Bizim müfettişler tespit etti”

Hakan Ateş, şubelerde teftişlerin sene bir defa, bazı şubelerde ise 2 senede bir olabildiğini aktararak, diğer bankalarda da bu tür olaylar yaşandığını söyledi. Ateş, “Biz biraz günah keçisi olduk. Bir çok bankada karşılaşılan benzer işlemler basında haber olarak yer bulmazken bizimle ilgili en küçük gelişme enteresan şekilde sosyal medyada yer buluyor.” Değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın hiçbir yerinde bir şube müdürünün elden para almayacağını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını dile getirerek Ateş, “Son olaydan sonra bankada denetimlerin sıkılaştığını, bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespitini sağladı. Ateş, “Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam biz de bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz. Şube müdürünün ise şu anda hastanede olduğu bilgisi tarafımıza iletildi.” İfadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Yeni bir Seçil Erzan vakası. Ünlü borsacı detayı
Son Haberler
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar Yaşam
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı Ekonomi
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor Magazin
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı Bilim
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor Yaşam
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor