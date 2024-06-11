65 yaşındaki Hakan Ateş'in genç karısı hamile kaldı. 71 yaşındaki Ünal Aysal'ı geçemedi

Deneyimli bankacı Hakan Ateş, 65 yaşında üçüncü kez babalık heyecanı yaşıyor.

63 yaşında Demet Ateş'le evlenen Ateş'in eşinin yedi aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Hakan Ateş, ilk evliliğinden 34 yaşındaki oğlu Ali Özgür ve ikinci evliliğinden 16 yaşındaki kızı Damla'nın ardından, uzun bir aradan sonra yeniden baba olmanın mutluluğunu tadacak.

Geçtiğimiz hafta sonu katıldığı bir etkinlikte Hakan Ateş hamile eşi Demet Ateş'le göğsünü gere gere gazetecilere poz verdi.

Ünlü bankacı Hakan Ateş 'Yaşlı Baba Ligi'nde 71 yaşındaki Ünal Aysal ve 66 yaşındaki Dikran Masis'in ardından üçüncü sıraya yerleşmeye hazırlanıyor.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısına göre Demet Ateş'in Ağustos ayında bir bebek dünyaya getirmesi bekleniyor.

ÜNAL AYSAL'IN YAKIN DOSTU

Spor camiasına yakınlığıyla tanınan Hakan Ateş Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'la da dost.

Ünal Aysal'ın yatırımlarını yönettiği Hollanda merkezli Unit Investment şirketinin iflas ettiği haberleri ile son dönemde gündem olmuştu.

Bu gelişmeler, Galatasaray camiasında ve spor dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Aysal'ın gelecekteki planları ve Galatasaray'a olan bağlılığı merak konusu olmaya devam ediyor.