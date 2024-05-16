Genelev çalışanları artık emekli maaşı alacak! İşte diğer hakları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Genelev çalışanları artık emekli maaşı alacak! İşte diğer hakları
Belçika'da genelev çalışanları önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek iş kanunları kapsamında genelev sahiplerinden emekli maaşı katkı payı ve doğum izni gibi diğer yardımları almaya hak kazanacak.

Ülke genelinde sokakta müşteri aramak, bir hayat kadını için daire kiralamak veya doğrudan bir genelev işletmek 2022 yılına kadar yasa dışıydı.

Belçika parlamentosu Mayıs ayının başında türünün ilki olarak nitelendirilen bir iş yasasını geçirerek büyük bir adım attı. Mevzuat, hayat kadınlarının da iş sözleşmeleri kapsamına girmelerine izin verecek ve işten ayrılmaları veya işten çıkarılmaları halinde sağlık sigortası, tatiller, doğum izni ve işsizlik destekleri gibi yardımlardan yararlanma olanağı sağlayacak.

Kanun, hayat kadınlarına müşterileri reddetme, belirli eylemleri gerçekleştirmeyi reddetme ve herhangi bir noktada durma hakkı veriyor. Parlamento ayrıca, ciddi suçlardan hüküm giymiş kişilerin resmi genelev işletmesine de yasak getirdi.

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