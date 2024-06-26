Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 ile uçuş yaptı

Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 ile uçuş yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, F-4 savaş uçağı ile bir uçuş gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı F-4 savaş uçağı ile uçtu

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU ile 111’inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.”

Paylaşımda ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun uçuş öncesi hazırlıkları, uçuş ve uçuş sonrası anlarını içeren görüntülere de yer verildi.

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