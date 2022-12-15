Geniz akıntısı nasıl tedavi edilir?

Geniz akıntısı; boğazda tahriş ve takılma hissi, sırtüstü uzanıldığında artış gösteren öksürük, sabahları hissedilen ağız kokusu belirtileri gösteriyor. Alerjik reaksiyonlar, sinüs kökenli enfeksiyonlar, ortamdaki toz ve kirler, yeterli sıvı tüketilmemesi geniz akıntısına neden olabiliyor.

Geniz akıntısı burun ve sinüslerden salgılanan bir salgıdır. Geniz akıntısı bir hastalık belirtisi değildir. Geniz akıntısının miktarını, Hava sıcaklığı, Havanın nem oranı, Ortamdaki toz ve partiküller belirler. Geniz akıntısının belirtileri ise şöyle:

Boğazda tahriş ve takılma hissi, sırtüstü uzanıldığında belirgin artış gösteren öksürük, sabah uyanıldığında ağızda koku hissedilmesi geniz akıntısının belirtilerinden. .Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Uzmanı. Dr. Onur Uysal, konu hakkında şu bilgileri verdi:

“ Geniz akıntısı fizyolojik bir durumdur. Kişi, geniz akıntısını hissediyorsa geniz akıntısının miktarı artmış ya da kıvamı koyulaşmıştır. Geniz akıntısının miktarını artıran faktörlerin başında alerjik reaksiyonlar gelir. Mevsimsel alerji, gıda alerjileri, halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit gibi durumlarda hapşırmayla birlikte burun akıntısı artar ve daha akışkan hale gelir. Bu faktörlerden kaynaklı geniz akıntısının miktarı da artar.

Geniz akıntısının kıvamı koyulaşması da kişiler tarafından hissedilir. Geniz akıntısının kıvamının koyulaşması sıklıkla yeterli sıvı almayan kişilerde görülür. Ayrıca, burun sinüs kökenli enfeksiyonlarda; baş ağrısı, geniz akıntısının kıvamında koyulaşma, iltihap kokusu, öksürük gibi belirtiler gözlemlenir.”





GENİZ AKINTISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Altta yatan rahatsızlığın tedavi edilmesi, geniz akıntısının tedavisinde de önemlidir diyen Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Uzmanı. Dr. Onur Uysal, şunları aktardı:

“Alerjik sıkıntısı, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yaşarma gibi semptomları olan kişilerde alerjiye yönelik tedavilerin uygulanması geniz akıntısını azaltır. Bu tedavilerde en sık antihistaminiklere ve kortizon içerikli burun spreylere başvurulur.

Enfeksiyona bağlı olan geniz akıntılarında ise enfeksiyon bölgesinin tedavi edilmesi yeterli olacaktır. Sinüzit ve rinit başta gelen nedenlerdir. Geniz akıntısının kanlı olması durumunda araştırma daha da ilerletilip görüntüleme yöntemlerinden faydalanılabilir. Burun ve sinüs kaynaklı olası tümöral yapıların araştırılması gerekir.”