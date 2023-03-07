﻿Paul George: Favorim Jayson Tatum

LA Clippers yıldızı Paul George, bu sezonun MVP adayı olarak Boston Celtics süperstarı Jayson Tatum'ı seçti.



Tatum, sezonun ilk yarısının çoğunda MVP sıralamasında lider olarak görülse de, o zamandan beri sıralamada gerilemişti.



"TATUM'UN YAPTIKLARI İNANILMAZ"

Ancak buna rağmen PG, "Podcast P"nin ilk bölümünde bu sezon MVP adayının yine de Tatum olduğunu söyledi: "Tatum'un yaptıkları çok etkileyici. Henüz genç, geçen yıl finallere çıktı, bununla tatmin olabilirdi ama yine de daha iyi olmayı tercih etti. Kendisinden oldukça emin ve bu lige nasıl bir oyuncu olduğunu hep gösteriyor. 40 atıyor, 50 atıyor. O zaman Boston Celtics kaçıncıydı? Doğu'da birinci miydi? Tatum'a hakkını vermek gerek, yaptıkları inanılmaz. İnsanlar o takımın aynı noktaya tekrar çıkamayacağını düşündüler, ama şimdi yaptıklarına bakarsak, MVP yarışında favorim Tatum'dır."

