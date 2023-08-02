Ünlü şarkıcı 19 yıl evvel Aşkın Nur Yengi ile olan pozunu paylaştı

Bu yıl kendi ismiyle albüm çıkaran Mabel Matiz, "Fatih" albümünde usta sanatçı Aşkın Nur Yengi ile bir düet yaptı. Mabel Matiz, 2004 yılında Aşkın Nur Yengi ile çekilmiş bir kare paylaştı.

Ünlü şarkıcı 19 yıl evvel Aşkın Nur Yengi ile olan pozunu paylaştı

Aşkın Nur Yengi ile "Fatih" albümünde "İki Satır Yara" adlı parçayı seslendiren Mabel Matiz, 19 yaşında Aşkın Nur Yengi'den imza aldığı anın karesini paylaştı. Paylaşımına "Fotoğraf, 2004 yılında bir imza gününden. Burada 19 yaşındayım ve görüldüğü üzere ağzım kulaklarımda!" sözleriyle başlayan Mabel Matiz uzun uzun duygularına yer verdi.

Mabel Matiz ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, kendi adı olan "Fatih" isminde bir albüm çıkardı. Albümde usta sanatçı Aşkın Nur Yengi ile "İki Satır Yara" isminli parçada düet çalışması yaptı.

Sosyal medya hesabında 2004 yılında Aşkın Nur Yengi'den imza aldığı kareyi paylaşan Mabel Matiz o karede 19 yaşında.

ekran-goruntusu-2023-08-02-213235.png

Paylaşımda şaşırtan bir detaya değinen Mabel Matiz, "'Fatih’e sevgilerle' diye imzalanan bir kasetten, “Fatih” albümünde yapılan düete… Dokunmayın çok fenayım." sözlerine yer verdi.

640xauto-1-001.webp

Aşkın Nur Yengi 2004 yılında kendisine kaset imzalatmaya gelen Mabel Matiz'e "Fatih'e sevgilerle" yazdı. Günümüzde ise "Fatih" albümünde beraber şarkı seslendirler.

Mabel Matiz'in paylaşımına düştüğü not şu şekilde:

"Fotoğraf, 2004 yılında bir imza gününden.
Burada 19 yaşındayım ve görüldüğü üzere ağzım kulaklarımda!

Aşkın’a bayılıyorum ben kendimi bildim bileli. Hatıralarımda hep sesi var. Eminim hepimiz için öyledir. Lisede harçlıklarımdan biriktirip aldığım, bir akşamüstü Mersin Kültür Merkezi’nin merdivenlerine oturup Akdeniz’i seyrederek, walkman’den dinlemeye başladığım o kasetin ilk hissini unutmam mümkün değil.

Aşkın çok başka.

Hayatta kendiliğinden oluveren şeylere hayranlığım hep bakidir. Bu düeti ona götürdüğüm anı su gibi berrak hatırlıyorum. Her şey çok kısa sürede şıp diye oldu. İyi ki de oldu. Varlığı bu albümün baş tacıdır, gurur kaynağıdır. Onur duydum, büyük mutluluk duydum Aşkın’la birlikte bir şarkımı söylemekten.

“Fatih’e sevgilerle” diye imzalanan bir kasetten, “Fatih” albümünde yapılan düete…
Dokunmayın çok fenayım.

Ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsın Aşkın’cım, sen hep bize şarkılar söyle!"

640xauto-2.webp

Aşkın Nur Yengi de paylaşımın altına şu şekilde yorum yaptı:

"Kıymetli Fatih’im, senin iyi kalbin önce kalemine sonra melodine, ve sesine yansımış... Müzik yolculuğunda bir müzisyen olarak gerek manevi gerek sesimle yanında olabildiysem ne mutlu... Senin kadar içimdeki beylik cümleleri kuramıyorum ama, iyi ki hayat bizi karşılaştırmış... Ağlamaya doğru gittiğim doğrudur."

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Uşak'ta korkutan yangın. Evde başlayan yangın saman deposuna sıçradı Güncel
Uşak'ta korkutan yangın. Evde başlayan yangın saman deposuna sıçradı
Rusya'nın liman saldırısına Romanya'dan tepki geldi Dünya
Rusya'nın liman saldırısına Romanya'dan tepki geldi
ABD Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı Dünya
ABD Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı
Akbelen'de katliam sürerken sıra Kazdağları'na geldi. Cengiz ağaç kesimine başladı Güncel
Akbelen'de katliam sürerken sıra Kazdağları'na geldi. Cengiz ağaç kesimine başladı
Kredi notu düşüren Fitch Ratings ile ABD yönetimi karşı karşıya geldi Dünya
Kredi notu düşüren Fitch Ratings ile ABD yönetimi karşı karşıya geldi
Seyir halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi Güncel
Seyir halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi
Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı. 3 araç birbirine girdi Güncel
Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı. 3 araç birbirine girdi