Ünlü şarkıcı 19 yıl evvel Aşkın Nur Yengi ile olan pozunu paylaştı

Aşkın Nur Yengi ile "Fatih" albümünde "İki Satır Yara" adlı parçayı seslendiren Mabel Matiz, 19 yaşında Aşkın Nur Yengi'den imza aldığı anın karesini paylaştı. Paylaşımına "Fotoğraf, 2004 yılında bir imza gününden. Burada 19 yaşındayım ve görüldüğü üzere ağzım kulaklarımda!" sözleriyle başlayan Mabel Matiz uzun uzun duygularına yer verdi.

Mabel Matiz ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, kendi adı olan "Fatih" isminde bir albüm çıkardı. Albümde usta sanatçı Aşkın Nur Yengi ile "İki Satır Yara" isminli parçada düet çalışması yaptı.

Sosyal medya hesabında 2004 yılında Aşkın Nur Yengi'den imza aldığı kareyi paylaşan Mabel Matiz o karede 19 yaşında.

Paylaşımda şaşırtan bir detaya değinen Mabel Matiz, "'Fatih’e sevgilerle' diye imzalanan bir kasetten, “Fatih” albümünde yapılan düete… Dokunmayın çok fenayım." sözlerine yer verdi.

Aşkın Nur Yengi 2004 yılında kendisine kaset imzalatmaya gelen Mabel Matiz'e "Fatih'e sevgilerle" yazdı. Günümüzde ise "Fatih" albümünde beraber şarkı seslendirler.

Mabel Matiz'in paylaşımına düştüğü not şu şekilde:

"Fotoğraf, 2004 yılında bir imza gününden.

Burada 19 yaşındayım ve görüldüğü üzere ağzım kulaklarımda!

Aşkın’a bayılıyorum ben kendimi bildim bileli. Hatıralarımda hep sesi var. Eminim hepimiz için öyledir. Lisede harçlıklarımdan biriktirip aldığım, bir akşamüstü Mersin Kültür Merkezi’nin merdivenlerine oturup Akdeniz’i seyrederek, walkman’den dinlemeye başladığım o kasetin ilk hissini unutmam mümkün değil.

Aşkın çok başka.

Hayatta kendiliğinden oluveren şeylere hayranlığım hep bakidir. Bu düeti ona götürdüğüm anı su gibi berrak hatırlıyorum. Her şey çok kısa sürede şıp diye oldu. İyi ki de oldu. Varlığı bu albümün baş tacıdır, gurur kaynağıdır. Onur duydum, büyük mutluluk duydum Aşkın’la birlikte bir şarkımı söylemekten.

“Fatih’e sevgilerle” diye imzalanan bir kasetten, “Fatih” albümünde yapılan düete…

Dokunmayın çok fenayım.

Ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsın Aşkın’cım, sen hep bize şarkılar söyle!"

Aşkın Nur Yengi de paylaşımın altına şu şekilde yorum yaptı:

"Kıymetli Fatih’im, senin iyi kalbin önce kalemine sonra melodine, ve sesine yansımış... Müzik yolculuğunda bir müzisyen olarak gerek manevi gerek sesimle yanında olabildiysem ne mutlu... Senin kadar içimdeki beylik cümleleri kuramıyorum ama, iyi ki hayat bizi karşılaştırmış... Ağlamaya doğru gittiğim doğrudur."