Gerçekler kan dondurdu. 7 yaşındaki çocuklarını hastaneye 'grip oldu' diye götürdüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gerçekler kan dondurdu. 7 yaşındaki çocuklarını hastaneye 'grip oldu' diye götürdüler

ABD'de Anthony Yonko ve Lisa Mitchell çifti, 7 yaşındaki kızlarını grip şüphesiyle hastaneye götürdü. Ancak doktorlar, küçük kızın yetersiz beslenme ve sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Kızlarını aç bırakarak ölümüne neden olan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oklahoma eyaletinde Anthony Yonko ve Lisa Mitchell çifti, 7 yaşındaki kızlarını hastaneye getirdiklerinde, korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan küçük kız, yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilmeden saatler önce yaşamını yitirmişti. Doktorlar, kızın ağırlığının yaşıtlarının yarısı kadar olduğunu belirtti. Ayrıca, doktorlar kızın karnına bastırıldığında ağzından büyük miktarda siyah ve koyu kırmızı renkte salgılar geldiğini ifade etti.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ

Baba Yonko, kızının sürekli beslendiğini ve tamamen sağlıklı göründüğünü iddia ederek, kızıyla ölmeden önceki gece aynı odada uyuduklarını ve sabah uyandığında kızının hareket etmediğini fark ettiğini söyledi. Beyannamede ise, kızlarının grip olabileceği düşüncesiyle 'kraker ve çorba verdikleri' belirtildi.

CANİ ANNE VE BABAYA CEZA

Mahkeme kayıtlarına göre, Yonko ve Mitchell birinci derece cinayetle suçlandı. Baba ayrıca işkence, çocuğu yaralayarak öldürme ve sakat bırakma suçlamalarıyla da yargılanacak.

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