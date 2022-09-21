Dünyaca ünlü kahin Nostradamus'un kehanetine aylar kaldı. Gerçekleşirse ortalık cehenneme dönecek

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Kahin Nostradamus, dünyamızın ne zaman ve nasıl yok olacağı da dahil olmak üzere 6.338 kehanet yazdı.
Bu kehanetlerinde Adolf Hitler'in yükselişi, II. Dünya Savaşı, 11 Eylül terör saldırısı, Fransız Devrimi ve atom bombası gibi doğru çıkan öngörüler de yer alıyordu.
Hatta Nostradamus’un 2020 yılındaki koronavirüs pandemisini de öngörmüş olabileceği öne sürülüyor.
Nostradamus’un şimdiye dek kehanetlerinin yüzde 70’inden fazlasının gerçekleştiği iddia ediliyor. Tam adı Michel de Nostradame olan Fransız astrolog, 2 Temmuz 1566'da öldü.
Ancak yazdığı şifreli kehanetler hala ilgi görmeye devam ediyor. 2023 yılında bizi bekleyen birtakım olaylar da Nostradamus tarafından yorumlandı.
Nostradamus, 2023 kehanetlerinde yer alan dünya savaşı hakkında şöyle diyor: “Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü.”
Nostradamus’un bu kehaneti, Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan başka ve daha büyük savaşın çıkabileceğini açıklıyor.
Rusya lideri Putin'in bugün yaptığı 'Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız, bu bir blöf değil' tehdidi tam da bu noktada akıllara o soruyu getirdi.
'Nostradamus'un '2023 yılında dünya savaşı çıkacak' kehaneti gerçek mi oluyor?' sorusu herkesin aklına ilk gelen şeylerden birisi oldu.
Ünlü kahin, Fransa’da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise ‘Krala yenilmeyecek’ yorumunu yapıyor.
Mars hakkında da kehanette bulunan Nostradamus, Kızıl Gezegen’deki insan kolonisi projesini öngörmüş gibi görünüyor.
Zira Elon Musk, insanları Mars'a gönderme arzusu olduğunu açıklamış ve 2029 yılına kadar oraya gidileceğini öne sürmüştü.
Nostradamus'un önümüzdeki yıl için yaptığı tahminler arasında Papa Francis'in yerini alacak yeni bir Papa var.
Kâhin'e göre, Papa Francis son gerçek Papa olacak ve onun yerini alacak olan Papa bir skandal yaratacak.
“Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmünde, sürüsünü birçok sıkıntı arasında besleyecek olan Romalı Peter olacak, ardından yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç Yargıç insanları yargılayacak.
Nostradamus, Kraliyet binasının üzerinde ateş olacağını öngördü. Bu kehanet, ‘medeniyetin küllerinden yeni bir dünya düzeninin doğacağı’ şeklinde yorumlandı.
Kimileri de bunun dünyanın sonu ya da yeni bir dünya düzeninin başlangıcı olabileceğine inanıyor.
Nostradamus kehanetlerinde iki büyük gücün bir araya gelen yeni ittifakından bahsediyor.
Kehanetlerinde bu ittifakın güçlü bir adamla zayıf bir adamın ya da bir erkek bir kadın lider arasında olacağını söylüyor. İttifak işe yarıyor gibi görünecek ancak iyi etkileri uzun sürmeyecek.