1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Astroloji
  • >
  • Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi

Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi

Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olarak kabul edilen Nostradamus 1555 yılında yazdığı Les Prophéties kitabından bir sayfa sosyal medyada gündem oldu. Kitapta Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm tarihini bilen satırlara yer verildiği sayfalar tüyleri diken diken etti.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 08:18
Takip Et

Dünyanın en ünlü kahinlerinden Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi. Her satırı tüyleri ürpertiyor 

Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
+
Aa
-

Haber3te yer alan bilgilere göre, Fransız astrolog ve kahin Michel de Nostradame, 1555'te Hitler'in yükselişi ve JFK'nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen bir kitap yayınladı. 

Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair binlerce tahminde bulundu. Türkçe adıyla “Gelecek İçin Tam Kehanetler” kitabının 16. yüzyılda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm tarihini bilen satırlara yer verildiği sayfalar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kraliçe’nin ölümünü ve Rusya-Ukrayna savaşını bilmişti! Nostradamus’un 2022 yılı kehanetleri yeniden gündem oldu

O BÖLÜM DİKKAT ÇEKTİ 

TikTok’ta ‘Akashiccookbook’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi tarafından paylaşılan Nostradamus’un kitabından sayfalarda “İngiltere Tahtına Geçiş” bölümü dikkatleri çekti.

Sosyal medya kullanıcısının gösterdiği sayfalarda Kraliçe!nin 96 yaşında hayatını kaybedeceği ve “Geleceğin kralı III. Charles ve Prenses Consort'u kendilerini Charles'ın annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü üzerine anayasal bir krizle karşı karşıya bulacaklar" cümleleri yazılıydı.

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderideki sayfalarda “Bu dörtlük İngiliz halkı için sürpriz olmayacak ve geniş etkileri var. Önsöz, Kraliçe II. Elizabeth'in 2022 dolaylarında, yaklaşık doksan altı yaşında, annesinin yaşam süresinden beş yıl kısa bir süre sonra ölecek” cümlelerine yer verildi.

Söz konusu kitap ve paylaşılan sayfalar sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çoğu kişi kitabın Nostradamus’un eseri olduğunu iddia etse de bir kısım ise Nostradamus’un çalışmalarının bir yorumlaması olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
1
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Akaryakıta zam geldi
2
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
7
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Süper Lig'in ünlüleri Üsküdar'da şov yaptı. Hami Mandıralı gol yağdırdı
﻿Süper Lig'in ünlüleri Üsküdar'da şov yaptı. Hami Mandıralı gol yağdırdı
﻿Süper Lig'in ünlüleri Üsküdar'da şov yaptı. Hami Mandıralı gol yağdırdı
﻿Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi. Giderek yaygınlaşıyor
﻿Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi. Giderek yaygınlaşıyor
﻿Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi. Giderek yaygınlaşıyor
﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak
﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak
﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak
﻿Mersin saldırısında yeni gelişme
﻿Mersin saldırısında yeni gelişme
﻿Mersin saldırısında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.