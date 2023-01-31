İngiliz medyum 3. Dünya Savaşı'nın tarihini açıkladı. Kraliçe'nin ölüm tarihini bilmişti

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin eden İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, bu yıl meydana gelecek bir uçak kazasının 3. Dünya Savaşı'na yol açacağını öne sürerek, çeşitli iddialarda bulundu.



"Kıyamet Kahini" olarak da bilinen Hamilton-Parker, öngörüsünü "İki uçak ya da iki denizaltı arasında bir çarpışma." olacağını söyleyerek açıkladı.



Daily Star'a konuşan Hamilton-Parker, "Yaklaşan olayın Çin ve Rusya'yı da içine alan çok daha büyük bir çatışmaya" neden olacağını ve "önümüzdeki iki yıl için en ciddi şey." haline geleceğini söyledi.



"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN DAHA BÜYÜK OLACAK"

Hamilton-Parker, "Bir süredir bunun Tayvan konusunda bir çatışma olacağını hissettiğimi söylüyordum ve bence bu yıl bu çatışma yaşanacak. Bazı açılardan kazara bir çatışma yaşayacağımızı düşünüyorum, çünkü garip bir çarpışma ya da olay gibi bir şey yaşayacağız. Ya denizaltılar birbirlerine çarpacak ya da uçaklar birbirlerine çarpacak ya da birileri bunu tetikleyecek ve kontrolden çıkmaya başlayacak." dedi.



Bu savaşın "Rusya-Ukrayna savaşından bile daha büyük" olacağını öne süren Hamilton-Parker, "Bunun ciddi bir sorun olacağını hissediyorum. Ukrayna bunun yanında önemsiz kalacak." ifadelerini kullandı.



“BÖLÜNMÜŞ BİR ÇİN ORTAYA ÇIKACAK”

Hamilton-Parker, "Rusya'nın, Çin'in yanında yer alarak bu konuda parya bir devlet haline geleceğini hissediyorum çünkü bu Çin'in ekmeğine yağ sürecek ve işleri daha da kötüleştirecek. Benim asıl endişem de bu. Nihayetinde her şey yolunda gidiyor. Sonunda birden fazla ülkeye bölünmüş yeni bir Çin ortaya çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.



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