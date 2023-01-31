31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiliz medyum 3. Dünya Savaşı'nın tarihini açıkladı. Kraliçe'nin ölüm tarihini bilmişti

İngiliz medyum 3. Dünya Savaşı'nın tarihini açıkladı. Kraliçe'nin ölüm tarihini bilmişti

Kraliçe Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin eden İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, 3. Dünya Savaşı'nın bu yıl başlayacağını iddia etti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:47
Takip Et

İngiliz medyum 3. Dünya Savaşı'nın tarihini açıkladı

İngiliz medyum 3. Dünya Savaşı'nın tarihini açıkladı. Kraliçe'nin ölüm tarihini bilmişti
+
Aa
-

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin eden İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, bu yıl meydana gelecek bir uçak kazasının 3. Dünya Savaşı'na yol açacağını öne sürerek, çeşitli iddialarda bulundu.

"Kıyamet Kahini" olarak da bilinen Hamilton-Parker, öngörüsünü "İki uçak ya da iki denizaltı arasında bir çarpışma." olacağını söyleyerek açıkladı.

Daily Star'a konuşan Hamilton-Parker, "Yaklaşan olayın Çin ve Rusya'yı da içine alan çok daha büyük bir çatışmaya" neden olacağını ve "önümüzdeki iki yıl için en ciddi şey." haline geleceğini söyledi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN DAHA BÜYÜK OLACAK"
Hamilton-Parker, "Bir süredir bunun Tayvan konusunda bir çatışma olacağını hissettiğimi söylüyordum ve bence bu yıl bu çatışma yaşanacak. Bazı açılardan kazara bir çatışma yaşayacağımızı düşünüyorum, çünkü garip bir çarpışma ya da olay gibi bir şey yaşayacağız. Ya denizaltılar birbirlerine çarpacak ya da uçaklar birbirlerine çarpacak ya da birileri bunu tetikleyecek ve kontrolden çıkmaya başlayacak." dedi.

Bu savaşın "Rusya-Ukrayna savaşından bile daha büyük" olacağını öne süren Hamilton-Parker, "Bunun ciddi bir sorun olacağını hissediyorum. Ukrayna bunun yanında önemsiz kalacak." ifadelerini kullandı.

“BÖLÜNMÜŞ BİR ÇİN ORTAYA ÇIKACAK”
Hamilton-Parker, "Rusya'nın, Çin'in yanında yer alarak bu konuda parya bir devlet haline geleceğini hissediyorum çünkü bu Çin'in ekmeğine yağ sürecek ve işleri daha da kötüleştirecek. Benim asıl endişem de bu. Nihayetinde her şey yolunda gidiyor. Sonunda birden fazla ülkeye bölünmüş yeni bir Çin ortaya çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asi Dede
31.01.2023 11:23
Ya bu olacak ya o olacak bunlar olmasa başka bir şey olacak etrafımıza bakarsak üçüncü dünya savaşı çoktan başlamıştır eğer nukliyar silah kunlaılırsa savaşın kazananı olmayacaktır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
2
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
3
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
4
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
5
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
7
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.