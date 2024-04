Sosyal medyada yıllardır AKP'yi savunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkılar yazan "Gerekirse soğan ekmek yeriz, biz her zaman Erdoğan deriz" diyen vatandaş yapılan zamlardan sonra isyan etti. "Her gün her şeye zam zam, gariban oluyor perişan" diyerek şarkı söyledi. Vatandaşın zayıfladığı da gözlerden kaçmadı.