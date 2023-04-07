﻿Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi

Meksika’nın kuzeyindeki Tijuana şehrinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi ve yangının kontrolden çıkması üzerine çevredeki bazı ev ve işyerlerinde bulunan 337 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bir kreşteki 59 çocuk da yer alıyor.

Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, alevler itfaiyecilerin 4 saatten uzun süren çalışması sonucunda kontrol altına alınabildi. Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken tesiste depolanan kağıt, karton ve plastik gibi malzemeler nedeniyle alevlerin kısa sürede yayıldığı düşünülüyor. Olayın havadan çekilen görüntüleri yangının büyüklüğünü ortaya koyarken tesisin tamamen alevler içerisinde kaldığı görülüyor.