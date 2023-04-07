7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi

Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi

Meksika’da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sonucu çevrede bulunan 59’u çocuk toplam 337 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:51
Takip Et

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi
+
Aa
-

Meksika’nın kuzeyindeki Tijuana şehrinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

 Alevlerin kısa sürede büyümesi ve yangının kontrolden çıkması üzerine çevredeki bazı ev ve işyerlerinde bulunan 337 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bir kreşteki 59 çocuk da yer alıyor.

Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, alevler itfaiyecilerin 4 saatten uzun süren çalışması sonucunda kontrol altına alınabildi. Yetkililer olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken tesiste depolanan kağıt, karton ve plastik gibi malzemeler nedeniyle alevlerin kısa sürede yayıldığı düşünülüyor. Olayın havadan çekilen görüntüleri yangının büyüklüğünü ortaya koyarken tesisin tamamen alevler içerisinde kaldığı görülüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
2
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
3
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
4
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
5
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Çağdaş Atan: Evdeki hesap çarşıya uymadı
6
﻿Çağdaş Atan: Evdeki hesap çarşıya uymadı
﻿Çağdaş Atan: Evdeki hesap çarşıya uymadı
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
7
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı
﻿Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı
﻿Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı
﻿Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı
﻿Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı
﻿Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı
﻿Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular
﻿Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular
﻿Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular
﻿Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi
﻿Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi
﻿Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.