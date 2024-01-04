“Geri geleceğiz Hatay” demişlerdi, depremzedeler Hatay’a geri dönüyorlar

Depremden sonra yakınlarını, evlerini, işyerlerini kaybeden depremzedelerin birçoğu, Hatay’dan gitmek zorunda kalmıştı. Başka şehirlere göç eden depremzedeler, prefabrik işyerlerinin ve kalıcı konut inşaatlarının devam ediyor olması sebebiyle duvarlara umutla "Gidiyoruz ama geri döneceğiz", "Bu bir veda değil geri geleceğiz", "Hatay hepimizin meselesi, geri geleceğiz" yazdıkları Hatay’a geri dönüyor.

“ASLINDA HATAY’I AKLIMIZDAN HİÇ ÇIKARMADIK”

Depremde babasını kaybeden ve işyeri yıkılan Hasan Can Aslan, memleketini terk etmek zorunda kaldığını aktardı ve "Biz vazgeçemediğimiz Antakya'mızı kaybettik, çok kıymetliymiş fark edemedik. Ama elhamdülillah ayaktayız, kendimize geldik. Antakyalılar olarak yaşadıklarımızı anlatsak roman olur. Aslında Hatay'ı aklımızdan hiç çıkarmadık. Bedenim Gazipaşa'da ama beyin ve ruhum Antakya'daydı.” İfadelerini kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla beraber Antalya’nın Gazipaşa ilçesine gitmek zorunda kaldığını anlatan Aslan, “Tanıdıkları, evlatlarını kaybedenleri görüyorum, biz onların yaşadığı acının zerresini yaşamadık. Baktım herkes ayakta duruyor, şükrettim.” dedi. Antakya’nın kokusunun başka olduğunu söyleyen Aslan, “Yarını düşünmüyoruz, dün dünde kaldı, bugünü de yaşıyoruz yeter." İfadesini kullandı.

Hasan Can Aslan, Hatay’dan uzak kalmanın ona iyi hissettirmediğini ve 8 ay sonra Hatay’a geri döndüğünü söyledi.

“ÇOCUKLARIM BAŞKA ŞEHİRDE DURAMADI”

Fatma Salkım, depremlerden sonra 4 çocuğuyla birlikte Antalya’ya gittiklerini fakat çocukları Hatay’a dönmek istediği için geri döndüklerini aktardı.

Depremlerin ardından 4 çocuğuyla 10 ay Antalya'da yaşayan Fatma Salkım da çocuklarının isteğiyle Hatay'a döndüklerini söyledi.

Şahin, "Konteyner başvurusunda bulunduk, şu an annemin yanında kalıyorum. Çocuklarım başka şehirde duramadı, Hatay'ı dönmek istediler, onların kararına saygı duyarak tekrar döndük. “ dedi. Annesinin rahatsızlığının geri dönmelerinde önemli bir neden olduğunu ileten Şahin, Hatay’dan uzakta geçirilmiş 10 ayın çok uzun bir süre gibi geldiğini aktardı.