Getafe'den Enes Ünal müjdesi

Getafe'nin golcüsü Enes Ünal, saha çalışmalarına başladı.

Getafe'den Enes Ünal müjdesi

Editör: Hamza Özalkuş

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe'de kariyerini sürdüren Enes Ünal'dan iyi haber geldi.

İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda milli golcünün çalışmalara başladığını belirtti.

Enes Ünal, geçtiğimiz yılki Real Betis maçının 6. dakikasında sakatlanmıştı.

Sonrasında yapılan açıklamada Enes Ünal'ın çapraz bağlarından yırtık tespit edildiği belirtilmişti.

Villareal'den Getafe'ye 2020'de transfer olan Enes Ünal, İspanyol ekibinde 104 maçta süre alırken 36 gol ve 8 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Evinin bahçesine kenevir eken kadın yakalandı Yaşam
Evinin bahçesine kenevir eken kadın yakalandı
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
'Ya Çok Seversen' dizisi ile ilgili şok karar Magazin
'Ya Çok Seversen' dizisi ile ilgili şok karar
İzmir’de orman yangını Güncel
İzmir’de orman yangını
Çalıların arasında buldu köpek yavrusu diye besledi büyüyünce şaşkına döndü Güncel
Çalıların arasında buldu köpek yavrusu diye besledi büyüyünce şaşkına döndü
Bilecik'te Valilik kamu mesai saatlerini değiştirdi Güncel
Bilecik'te Valilik kamu mesai saatlerini değiştirdi