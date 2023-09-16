Getafe'den Enes Ünal müjdesi

Editör: Hamza Özalkuş
İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe'de kariyerini sürdüren Enes Ünal'dan iyi haber geldi.
İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda milli golcünün çalışmalara başladığını belirtti.
Enes Ünal, geçtiğimiz yılki Real Betis maçının 6. dakikasında sakatlanmıştı.
Sonrasında yapılan açıklamada Enes Ünal'ın çapraz bağlarından yırtık tespit edildiği belirtilmişti.
Villareal'den Getafe'ye 2020'de transfer olan Enes Ünal, İspanyol ekibinde 104 maçta süre alırken 36 gol ve 8 asist kaydetti.