Enes Ünal 223 gün sonra sahalara geri döndü

Kaynak: AA
Enes Ünal 223 gün sonra sahalara geri döndü
İspanya LaLiga'da Enes Ünal'ın takımı Getafe, sahasında Rayo Vallecano'ya 2-0 kaybetti.

Konuk takım Rayo Vallecano, 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello’nun attığı gollerle Getafe’yi 2-0 mağlup etti.

Getafe’de Juanmi Latasa 40. dakikada, Mason Greenwood 50. dakikada, Damian Suarez ise 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Milli oyuncu Enes Ünal, sağ dizinden geçirdiği sakatlık ve ameliyat sonrası ilk kez forma giydi. Enes, 69. dakikada oyuna girerek yaklaşık 7,5 ay sonra sahaya döndü.

Rayo Vallecano bu sonuçla puanını 23’e çıkarırken, Getafe 26 puanda kalmaya devam etti.

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