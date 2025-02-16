Gheorghe Hagi umut verdi: "Başarı hayal değil"

Farul, 27. haftada oynanan SuperLig maçında, ev sahibi olduğu Arcul de Triumf Stadyumu'nda Dinamo'yu 2-0 mağlup etti. Maçın ilk golü, 24. dakikada Bogdan Țîru tarafından kaydedilirken, 59. dakikada Narek Grigoryan’ın attığı gol, Farul’un galibiyetini perçinledi. Bu sonuçla birlikte Farul, 27 maç sonunda 34 puana ulaşarak ligdeki konumunu güçlendirdi.

Ünlü yorumcu haddini aştı: "Hagi'nin zekası yetersiz"

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 60 yaşındaki futbol efsanesi Gheorghe Hagi, takımın performansı ve geleceğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Hagi, “Play-off? Hayır. Biz sadece biraz uyanış geçirdik, daha çok çalışmamız gerekiyor. Takımımız geçmişe takılmadan ileriye odaklanmalı. Oyuncularımız mücadele etti, emek verdi ve hak ettikleri galibiyeti aldı,” dedi.

Hagi, açıklamalarında Farul’un sezon sonuna kadar daha büyük hedeflere ulaşmak için disiplinli çalışmaları sürdürmesi gerektiğini vurguladı:

Biz antrenmanlarda nasıl çalıştıysak, aynı azimle devam etmeliyiz. Başkalarının ne yaptığına bakmadan kendi işimize odaklanmalıyız; ancak bu şekilde gelişme ve ilerleme kaydedebiliriz. Motive olduğumuz sürece güzel futbol oynamamız kaçınılmaz olacak. Doğru futbol oynarsak, zaferler de bizimle gelecektir.



Bu galibiyet, Farul’un play-off umutlarını artırırken, ligdeki rekabetin ne denli çekişmeli geçtiğini de gözler önüne serdi. Takım, şu an altıncı sıraya denk gelen play-off hattına ulaşmak için 5 puan farkla mücadele ediyor. Özellikle Rapid, 39 puanla play-off kapısını aralarken, daha kolay geçen fikstüründen faydalanıyor. Sezonun son üç haftasına girilirken, Farul’un alacağı sonuçlar büyük önem taşıyor.

SuperLig kapsamında diğer önemli maçlar da gündemde yer alıyor. Bu pazar saat 16:00’da Poli Iași ile CFR Cluj arasındaki mücadele ve saat 20:45’te Gloria Buzău ile FCSB arasındaki karşılaşma, ligdeki rekabetin nabzını tutacak.

Hagi akşamki maç öncesi iddialı konuştu: "İnancım tam!"

Farul’un teknik heyeti, maç öncesinde rakiplerin analizini yaparak stratejik düzenlemelere gidiyor. Hagi, genç yeteneklere verdiği önemle de dikkat çekiyor. Kariyerinde hem saha içindeki başarıları hem de teknik direktörlükteki çalışmalarıyla adından söz ettiren Hagi, takımın genç oyuncularla birlikte uzun vadeli başarılar yakalayabileceğine inanıyor. Kulüp yönetimi, yeni transferler ve genç oyuncularla uluslararası arenada da iddialı bir ekip oluşturma hedefinde.

Ayrıca, Romanya futbolunun genel seviyesinin yükselmesiyle birlikte finansal yatırımlar ve altyapı çalışmaları da artıyor. Farul gibi kulüpler, bu süreçte hem yerel hem de uluslararası rekabette önemli adımlar atarak taraftarlarına ve sporseverlere umut veriyor. Teknik direktör Hagi, “Takım ruhu, disiplin ve sürekli gelişimle sezon sonunda büyük başarılar elde edebiliriz. Başarı hayal değil” diyerek sözlerini tamamladı.

Farul taraftarları, takımın bu galibiyetle moral bulduğunu ve sezon sonuna doğru hedeflerine ulaşacağına dair inancını koruyor. Hagi’nin liderliğinde, oyuncuların sahadaki performansı ve gösterdikleri azim, Farul’un ligdeki konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor.