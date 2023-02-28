Ghezzal'dan flaş açıklama

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığından sonra ilk kez Antalyaspor maçının ilk 11'ine alınan Ghezzal, ısınma hareketleri sırasında tekrar sakatlanmıştı.

Bunun üzerine Ghezzal kadrodan çıkarılmış, yerine Dele Alli ilk 11'e alınmıştı.

Ghezzal, bugün sosyal medya hesabından siyah beyazlı taraftarlara seslendi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim. Mesajlarınız için çok teşekkürler."