Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Güneş'ten flaş Ghezzal tercihi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk ediyor.

Erteleme maçında iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler şu şekilde;

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Gedson,Salih, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk

Antalyaspor: Ataberk, Floranus, Ömer, Veysel, Güray, Bünyamin, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi

GHEZZAL 11'E GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş forması giyen ve uzun süredir sahalardan uzak olan Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal, bu maçta ilk 11 başlayacak.