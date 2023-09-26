'Gıda dedektifi' hakkında yeni gelişme: Gözaltına alınmıştı

Sosyal medyada gıda sektörüne dair yaptığı paylaşımlarla bilinen "Gıda Dedektifi" isimli hesabın sahibi Musa Özsoy ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

‘Gıda Dedektifi’ hesabından yapılan açıklamada hakkında yapılan suç duyurusu nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Özsoy'un, ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Sayfadan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır."