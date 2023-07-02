Gıda zehirlenmelerindeki korkutan sıcaklıklar detayı. Uzmanı uyardı

Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, gıda zehirlenmeleri sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte arttığına dikkat çekerek uyarılarını açıkladı.

Gıda zehirlenmelerindeki korkutan sıcaklıklar detayı. Uzmanı uyardı

Editör: Murat Öztürk

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 600 milyon kişi besin zehirlenmelerinden etlendiği bildirildi.
Artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte yaz aylarında görülen besin zehirlenmesi vakaları ciddi oranda arttığı vurgulandı.

Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, yaz aylarında sıcaklığın artması ile birlikte besin zehirlenmesi vakalarının artığını dile getirdi.

Besinler aracılığı ile insan organizmasına taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddeler besin zehirlenmelerine neden olabildiğin altı çizildi.

Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, besin zehirlenmelerine sebep olan dört bakteri çeşidi olduğunu dile getirdi.

Bunlardan ilki, en çok görülen bakteri çeşidinin “stafilokok”. Bu bakterinin et, süt, süt ürünlerinde ve iyi yıkanmamış malzemelerden yapılan salatalarda ortaya çıktığını ifade eden Gültaç Dayı Çamır, bakterili besin alındıktan iki veya üç saat sonra zehirlenme belirtilerin başladığını ve vücutta kusma reaksiyonunun görüldüğünü ifade etti.

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Gıda zehirlenmesi, çeşitli organizmalar veya toksinler ile kontamine olmuş gıdaların yenilmesi ve sindirim sistemine girmesinden kaynaklanan hastalığa verilen isimdir.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ateş

-Karın ağrısı ve krampları

-Kusma

-Mide bulantısı ve

-Sulu veya kanlı ishal bulunur

Öne Çıkanlar
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Son Haberler
Konserine sadece 8 kişi gelmişti! Sarayın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl'den yeni açıklama Magazin
Konserine sadece 8 kişi gelmişti! Sarayın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl'den yeni açıklama
Twitter sınırlamasının ardından eski CEO Jack Dorsey tek bir fotoğraf paylaştı. Rakip gördüğü Elon Musk retweetledi Teknoloji - Otomotiv
Twitter sınırlamasının ardından eski CEO Jack Dorsey tek bir fotoğraf paylaştı. Rakip gördüğü Elon Musk retweetledi
En hızlı kilo verme yöntemleri neler? Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir? Sağlık
En hızlı kilo verme yöntemleri neler? Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir?
Ehliyeti olanlar dikkat: Ceza ödemeyin Ekonomi
Ehliyeti olanlar dikkat: Ceza ödemeyin
Komünist siyasetçi Björnar Moxnes gözlük çalmaktan gözaltına alındı. Yanlışlıkla aldığını iddia etti Siyaset
Komünist siyasetçi Björnar Moxnes gözlük çalmaktan gözaltına alındı. Yanlışlıkla aldığını iddia etti
Ardıç nedir? Ardıç meyvesinin faydaları neler? Keşfet
Ardıç nedir? Ardıç meyvesinin faydaları neler?