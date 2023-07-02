Gıda zehirlenmelerindeki korkutan sıcaklıklar detayı. Uzmanı uyardı

Editör: Murat Öztürk

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 600 milyon kişi besin zehirlenmelerinden etlendiği bildirildi.

Artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte yaz aylarında görülen besin zehirlenmesi vakaları ciddi oranda arttığı vurgulandı.

Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, yaz aylarında sıcaklığın artması ile birlikte besin zehirlenmesi vakalarının artığını dile getirdi.

Besinler aracılığı ile insan organizmasına taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddeler besin zehirlenmelerine neden olabildiğin altı çizildi.

Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, besin zehirlenmelerine sebep olan dört bakteri çeşidi olduğunu dile getirdi.

Bunlardan ilki, en çok görülen bakteri çeşidinin “stafilokok”. Bu bakterinin et, süt, süt ürünlerinde ve iyi yıkanmamış malzemelerden yapılan salatalarda ortaya çıktığını ifade eden Gültaç Dayı Çamır, bakterili besin alındıktan iki veya üç saat sonra zehirlenme belirtilerin başladığını ve vücutta kusma reaksiyonunun görüldüğünü ifade etti.

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Gıda zehirlenmesi, çeşitli organizmalar veya toksinler ile kontamine olmuş gıdaların yenilmesi ve sindirim sistemine girmesinden kaynaklanan hastalığa verilen isimdir.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ateş

-Karın ağrısı ve krampları

-Kusma

-Mide bulantısı ve

-Sulu veya kanlı ishal bulunur