Doğal gaz zehirlenmesi diye gidildi işin aslı öyle çıkmadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki gıda fabrikasında doğal gaz zehirlenmesi ihbarıyla ekipler harekete geçti. Çalışanlardan 3 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılırken sorunun kaynağının doğal gaz olmadığı ortaya çıktı. Ekipler inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA
Doğal gaz zehirlenmesi diye gidildi işin aslı öyle çıkmadı

Olay, Muallim Mahallesi Muallim Köy Caddesi üzerinde bulunan Penne Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde 3 çalışanın zehirlenmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

aw943229-01.jpg

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 çalışan sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

aw943229-02.jpg

İtfaiye ve AFAD ekipleri ise iş yerinde incelemelerde bulundu.

Doğal gaz kaçağı olmadığı ve zehirlenmenin doğal gazdan kaynaklanmadığı belirlendi. Sorunun kaynağının ise henüz tespit edilemediği öğrenildi.

aw943229-03.jpg

Ekiplerin konuya ilişkin incelemesi sürüyor.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

İlgili Haberler
Yuva köyündeki zehirlenmede yeni gelişme: 147 kişi zehirlenmiş, 1 kişi ölmüştü
Yuva köyündeki zehirlenmede yeni gelişme: 147 kişi zehirlenmiş, 1 kişi ölmüştü
Çocuklarda Zehirlenme
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu
Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu
Gıda zehirlenmelerindeki korkutan sıcaklıklar detayı. Uzmanı uyardı
Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Yılmaz Gruda kimdir? Güncel
Yılmaz Gruda kimdir?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Menzil şeyhinin ölümü sonrası cemaat ikiye bölündü. Büyük oğuldan açıklama geldi Güncel
Menzil şeyhinin ölümü sonrası cemaat ikiye bölündü. Büyük oğuldan açıklama geldi
İzmir'de tefecilere polis baskını Yaşam
İzmir'de tefecilere polis baskını
Ayakkabı boyacısından turistlere 'fırçalı' tuzak Yaşam
Ayakkabı boyacısından turistlere 'fırçalı' tuzak
Kemer’de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede Güncel
Kemer’de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede