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Gıdada yeni zamları haber veren zam: Erdoğan Yeni zam yok demişti...

Gübre fiyatları dünya piyasasında ve iç piyasada düşerken, Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarına zam yaptı. Dün itibarıyla geçerli olan zamla birlikte üre gübresinin fiyatı 10 bin 780 liradan 10980 liraya çıkarıldı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:49
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Gıdada yeni zamları haber veren zam

Gıdada yeni zamları haber veren zam: Erdoğan Yeni zam yok demişti...
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Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayının sonunda yaptığı açıklamada Tarım Kredi Kooperatiflerinin Nisan ayının sonuna kadar gübre ve yem fiyatlarına zam yapmayacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın çiftçiye verdiği taahhüde uymayan Tarım Kredi Kooperatifleri, üre gübresine dünden geçerli olmak üzere tonda 200 lira zam yaptı.

FİYATLAR DÜŞERKEN VERİLEN SÖZLERE RAĞMEN GÜBREYE ZAM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin kimyasal gübrede yüzde 13, karma yemde ise yüzde 5’lik fiyat indirimi yapacağını ve Nisan ayının sonuna kadar da gübre ve yem fiyatlarına zam yapılmayacağını belirtmişti.

Dünyada ve Türkiye’de gübre fiyatları düşerken, çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Nisan sonuna kadar zam yapılmayacak’ sözünü rağmen gübre fiyatlarına zam yaptığı ortaya çıktı.

ZAM SONRA ÜRE GÜBRESİNİN TONU 10 BİN 980 LİRAYA ÇIKTI

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 10 bin 780 liradan satılan üre gübresinin fiyatı 10 bin 980 liraya çıkarıldı. İç piyasada üre gübresi ortalama 9 bin 300 lira ile 10 bin lira arasında satılıyor.

Gübre firmaları, dünya piyasasında gübre fiyatlarının düşmesinden dolayı gübre fiyatlarında kampanyalı satış yaparken, Tarım Kredi Kooperatifleri de üre gübresine 21 Şubat ve Mart ayı başında yaptığı indirimle ortalama 10780 liraya düşürmüştü.

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