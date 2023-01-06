İtalyan futbolunun efsanesi Gianluca Vialli öldü

Futbolculuk kariyerinde İtalya'nın efsane golcüleri arasında gösterilen Gianluca Vialli, hayatını kaybetti.

Vialli, 2017'den bu yana yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bir yıl sonra iyileştiğini belirten ve EURO 2020'DE iTALYA Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini ile birlikte görev yapan Vialli, İngiltere'de Chelsea ve Watford'u da çalıştırmıştı.

VİALLİ KİMDİR?

Vialli, Sampdoria, Juventus, Chelsea gibi takımlarda futbol oynamış, profesyonel kariyerinde 488 maçta 167 gol atmıştı. İtalya Milli Takımı'nda da 59 maçta forma giyen Vialli 16 kez fileleri havalandırmıştı.