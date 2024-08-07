Giovanni Guidetti istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Giovanni Guidetti istifa etti

Giovanni Guidetti görevini bıraktı.

Sırbistan Kadın Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımının Paris Olimpiyat Oyunları'ndan elenmesinin ardından bir açıklama yaparak görevini bıraktığını duyurdu.

Giovanni Guidetti şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyatlar'daki performansımız, bu harika oyuncu grubunun son on yılda Sırbistan'a getirdiği tüm madalyaları ve kupaları silmemeli. Son 2 yıldır bu takımı çalıştırmak bir onurdu. Ne yazık ki son, birçok yanlış seçimin sonucuydu ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Güzel anılar için çok teşekkür ederim ve bu güzel takıma ve ülkeye bol şans diliyorum."

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