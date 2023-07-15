Girdiği derede kaybolan tesisat ustasının cesedi bulundu

Zonguldak'ta, pikniğe giden ve serinlemek için girdiği derede kaybolan tesisat ustası Ercan Ö.'nün (27), cansız bedenine ulaşıldı.

KAYNAK: DHA
Girdiği derede kaybolan tesisat ustasının cesedi bulundu

Olay, dün, Devrek ilçesi Özbağ-Sabunlar köyleri mevkisinde dere kenarında meydana geldi. İkizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla piknik yapmaya giden tesisat ustası Ercan Ö., serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ercan Ö., kayboldu. Dereye giren diğer kişiler ise dallara tutunup karaya çıktı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk saatlerinde yeniden başladı. Dere akıntısı boyunca arama yapan ekipler, Ercan Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ercan Ö.'nün haberini alan yakınları yasa boğuldu.

zonguldakta-girdigi-derede-kaybolan-tesisat-ustasinin-cesedi-bulundu-4613-dhaphoto1.jpg

zonguldakta-girdigi-derede-kaybolan-tesisat-ustasinin-cesedi-bulundu-4613-dhaphoto2.jpg

zonguldakta-girdigi-derede-kaybolan-tesisat-ustasinin-cesedi-bulundu-4613-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
İkisi kız üç kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdüler Güncel
İkisi kız üç kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdüler
MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek Güncel
MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek
7 Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera'yı locadan izlemek isteyenler servet ödemek zorunda. Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor Magazin
7 Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera'yı locadan izlemek isteyenler servet ödemek zorunda. Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor
Kanser riskinde artışa neden oluyor. Profesör açıkladı Sağlık
Kanser riskinde artışa neden oluyor. Profesör açıkladı
Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı Güncel
Afganlar durmadan geliyorlar. Büyük bir grup İran sınırından video paylaştı
Yaban domuzları şehre indi Güncel
Yaban domuzları şehre indi
Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Ölümcül hastalıklara duvar örüyor. Faydaları saymakla bitmiyor