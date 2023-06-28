Girdiği evden 2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ikametten 2 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakalandı.

Girdiği evden 2 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

İHA’nın haberine göre, olay, 25 Haziran Pazar günü Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki A.A.'ya ait eve giren kimliği belirsiz kişi yada kişilerce piyasa değeri 2 milyon TL olan ziynet eşyası çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi N.K. yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli N.K.'nın ikametinde arama yapan polis ekipleri yaklaşık 350 bin TL nakit ve ziynet eşyalarını ele geçirirdi. N.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan diğer ziynet eşyalarını bulmak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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