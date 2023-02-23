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Giresun Dereli’de icradan satılık fındık bahçesi

T.C. Dereli İcra Dairesi tarafından Giresun Dereli'de fındık bahçesi icradan satılacak.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:17
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Giresun Dereli’de icradan satılık fındık bahçesi

Giresun Dereli’de icradan satılık fındık bahçesi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Giresun İl, Dereli İlçe, ÇAMLI Mahalle/Köy, ARPA ÇUKURU Mevkii, 104 Ada, 68 Parsel, Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre, Giresun İli, Dereli İlçesi, Çamlı Köyü Arpa Çukuru Mevkiinde bulunmaktadır. Tapu kaydında Fındık Bahçesi olarak geçmektedir. Taşınmazın Rakımı 250-500 metre arasında orta kesimde bulunmaktadır. Parsel %10-%30 arasında eğime sahiptir. Parsel'e temaslı araç yolu yoktur. Toprak yapısı organik maddelerce iyidir. Belirtilen parselin toplam yüz ölçümü 2.656,30 m² dir. Söz konusu taşınmazların mevki ve özellikleri anlamında kapitalizasyon faiz oranı %5 olarak alınmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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